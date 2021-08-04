В Расказовском районе строят линию уличного освещения к детскому саду 0 В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тамбовской области» к детскому саду в с. Платоновка в Рассказовском районе ведется строительство новых линий освещения протяженностью 560 метров.

На фоне пьяного конфликта мужчина убил земляка 0 И.о. прокурора Мордовского района Половневым Е.А. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Воронежской области, 1977 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Пять пьяных горожан утонули в водных объектах 0 С начала купального сезона текущего года на водных объектах областного центра погибло пять человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям удалось спасти жизнь двум горожанам.

Россельхозбанк выдал населению Тамбовщины более 4 млрд рублей за первое полугодие 2021 года 0 За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 4 млрд рублей, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В Тамбовскую область возвращается аномально жаркая погода 0 Управление МЧС России по Тамбовской области предупреждает, что в Тамбовскую область 6-8 августа возвращается аномально жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до 33 градусов тепла.

В торговых центрах проверяют соблюдение масочного режима 0 В торговых центрах города Тамбова проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима.

Трагически погиб ветеран Афганистана Николай Телегин 0 ММО ТО ООО «РСВА» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной гибели ветерана Афганистана Николая Алексеевича Телегина, чья жизнь оборвалась 31 июля 2021 года.

Чиновники предложили горожанам отремонтировать дорогу за свой счёт 0 В Тамбове разгорелся скандал, связанный с ремонтом внутриквартальной дороги в районе доме № 123 по ул. Советская. По данной проблеме на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж.

Супруга жестоко избила мужа – возбуждено уголовно дело 0 В Тамбове возбуждено уголовно дело в отношении молодой девушки, которая избила своего супруга. После ссоры мужчина оказался в больнице с тупой травмой живота и внутренними повреждениями.

Увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых 0 В Тамбовской области увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых, в частности по пескам почти на 3 миллиона кубометров.

Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент» 0 Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года.

Россельхозбанк рассказал о растущей роли технических навыков на рынке профессий АПК 0 Наличие технических навыков, позволяющих в полной мере использовать преимущества новых технологий в АПК, постепенно становится важным критерием при оценке кандидата на ключевые позиции в российских сельскохозяйственных компаниях. Как и для офисных специальностей, для представителей «полевых»

В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции 0 На фоне роста количества больных новой коронавирусной инфекцией губернатором принято решение о введении режима самоизоляции для пенсионеров и беременных женщин.

Введена новая должность – главный архитектор города 0 Принято решение о введении новой должности в администрации города Тамбова - главный архитектор города. По мнению городских чиновников мало снести какую-то устаревшую застройку, нужно создать на ее месте достойное пространство для жизни.

В Тамбове ведется замена лифтового оборудования 0 В рамках программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году в Тамбове заменят лифты в многоквартирных домах.

В школах продолжается подготовка к новому учебному году 0 В рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы «Развитие образования Тамбовской области» продолжается подготовка школ к новому учебному году.

В Тамбовской области активно арестовывают имущество предприятий 0 Лишь за первое полугодие текущего года прокурорами городов и районов Тамбовской области санкционировано 20 решений налоговых органов о наложении ареста на имущество на сумму 53 млн рублей.

В области сохраняется проблема получения жилья детьми-сиротами 0 В Тамбовской области сложилась непростая ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам. В конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при обеспечении жильём детей-сирот.

Конкурсного управляющего ООО «Тамбовстройкомплект» будут судить 0 В ближайшее время на скамье подсудимых окажется конкурсный управляющий ООО «Тамбовстройкомплект», которого обвиняют по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочий).

После аварии на водоводе директора водоканала оштрафовали на 500 рублей 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова провела проверку по факту крупной коммунальной аварии на севере города, которая произошла вначале месяца. Напомним, из-за прорыва на водоводе без водоснабжения остались