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Пять пьяных горожан утонули в водных объектах
Сегодня, 10:42
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С начала купального сезона текущего года на водных объектах областного центра погибло пять человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям удалось спасти жизнь двум горожанам.
При выявлении фактов нахождения несовершеннолетних детей вблизи водоемов без родителей, сведения об указанных фактах направляются в УМВД России по городу Тамбову для принятия мер в отношении родителей.
Фото: управление информационной политики администрации Тамбова
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