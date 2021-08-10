В Тамбовском районе такси столкнулось с КамАЗом: есть жертвы 0 Вчера на трассе Р-22 «Капспий» на территории Тамбовского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Обманутые предприниматели считаю, что воронежский экс-предприниматель злостно уклоняется от погашения долгов 0 «Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей» обратилась к главному судебному приставу Тамбовской области А.М. Лузану с заявлением в отношении Дмитрия Кривенко бывшего руководителя ООО «Инждорстрой», который, по мнению заявителей, уклоняется от погашения кредиторской задолженности.

Медработники попались на фальсификации сертификатов о прививках 0 Сотрудники полиции выявили новые факты подделки сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. На этот раз промышляли незаконной деятельностью медработника из Тамбовского района.

Дорогу по ул. Коммунальной должны отремонтировать до 1 октября 0 Подрядчик приступил к ремонтным работам по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Улицу ожидают кардинальные преобразования, будет новое расположение пешеходной и проезжей частей, парковочных карманов, проведение освещения и озеленения.

С начала года соцподдержка составила более 63 миллиона рублей 0 В управлении социальной защиты и семейной политики области состоялось очередное заседание комиссии по принятию решения об оказании государственной и адресной социальной помощи.

В области установлен чрезвычайный класс пожарной опасности 0 В связи с аномально жаркой погодой в Тамбовской области установлен чрезвычайный класс пожарной опасности.

Тамбовчане недовольны резким повышением цен на услуги ЖКХ 0 На днях депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров встретился с жителями домов в районе сквера «Спортивный» в Тамбове. Горожан интересовали вопросы, которые касаются сферы ЖКХ и незаконной деятельности магазинов, саун, ритуальных услуг в жилых домах.

В торговых центрах выявлены нарушения ограничительных мер 0 Продолжаются рейды сотрудников полиции по торговым центрам по вопросам соблюдения ограничений в рамках борьбы с пандемией. Вчера проверки прошли в торговых центрах ЦУМ, «Москва» и «Акварель» в Тамбове.

В доме на Советской, в котором год нет горячей воды, приступили к работам 0 В доме № 119 по ул. Советская в городе Тамбове приступили к ремонтным работам по замене системы горячего водоснабжения.

В Расказовском районе строят линию уличного освещения к детскому саду 0 В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тамбовской области» к детскому саду в с. Платоновка в Рассказовском районе ведется строительство новых линий освещения протяженностью 560 метров.

На фоне пьяного конфликта мужчина убил земляка 0 И.о. прокурора Мордовского района Половневым Е.А. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Воронежской области, 1977 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Пять пьяных горожан утонули в водных объектах 0 С начала купального сезона текущего года на водных объектах областного центра погибло пять человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям удалось спасти жизнь двум горожанам.

Россельхозбанк выдал населению Тамбовщины более 4 млрд рублей за первое полугодие 2021 года 0 За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 4 млрд рублей, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В Тамбовскую область возвращается аномально жаркая погода 0 Управление МЧС России по Тамбовской области предупреждает, что в Тамбовскую область 6-8 августа возвращается аномально жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до 33 градусов тепла.

В торговых центрах проверяют соблюдение масочного режима 0 В торговых центрах города Тамбова проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима.

Трагически погиб ветеран Афганистана Николай Телегин 0 ММО ТО ООО «РСВА» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной гибели ветерана Афганистана Николая Алексеевича Телегина, чья жизнь оборвалась 31 июля 2021 года.

Чиновники предложили горожанам отремонтировать дорогу за свой счёт 0 В Тамбове разгорелся скандал, связанный с ремонтом внутриквартальной дороги в районе доме № 123 по ул. Советская. По данной проблеме на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж.

Супруга жестоко избила мужа – возбуждено уголовно дело 0 В Тамбове возбуждено уголовно дело в отношении молодой девушки, которая избила своего супруга. После ссоры мужчина оказался в больнице с тупой травмой живота и внутренними повреждениями.

Увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых 0 В Тамбовской области увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых, в частности по пескам почти на 3 миллиона кубометров.