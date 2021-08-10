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В Тамбовском районе такси столкнулось с КамАЗом: есть жертвы
Вчера, 17:35
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Вчера на трассе Р-22 «Капспий» на территории Тамбовского района произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель такси, не сумел выдержать безопасную дистанцию до движущегося по полосе встречного движения грузовика КамАЗ, и врезался в него.
Пассажир такси – пенсионер от полученных травм скончался на месте аварии.
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