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На Полынковском кладбище неизвестный с ножом напал на женщину
Сегодня, 15:41
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого, который на днях напал на женщину на Полынковском кладбище. Как сообщила родственник пострадавшей, на Полынковском кладбище они красили ограду могилы своего родственника, к ним подошёл неизвестный молодой человек, вначале он поздоровался, после чего ударил женщину ножом и скрылся. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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