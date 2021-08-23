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В Тамбове легковушка сбила ребёнка на велосипеде
Вчера, 11:08
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В северной части Тамбова в районе улицы Агапкина водитель автомобиля сбил ребёнка на велосипеде. По словам очевидцев, водитель машины не успел среагировать на мальчика, выезжающего из двора на проезжую часть.
Ребенка доставили в больницу.
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