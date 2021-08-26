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В Тамбовской области в результате ДТП погибли 2 человека
Сегодня, 13:30
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На трассе Р22 «Каспий» столкнулись «Хендай Солярис», «Мерседес» и «Хендай Туксон». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля «Хендай Солярис» скончались на месте от полученных травм, машину фактически разорвало.
Аварий произошла из-за того, что водитель автомобиля «Хендай Солярис» по неустановленным причинам допустил выезд на встречку.
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