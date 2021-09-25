|
|
В районе Татаново произошло смертельное ДТП
Вчера в районе с. Татаново Тамбовского района произошло ДТП в результате, которого один человек погиб и четверо пострадали. В лобовой аварии встретились автомобили «Лада Ларгус» и «Пежо». Погиб водитель отечественного автомобиля.
В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.
Фото: pixabay.com
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Сегодня Тамбовская область празднует 84-й день рождения. Наша область была образована специальным постановлением Центрального исполнительного комитета СССР как самостоятельный регион.
Вчера в районе с. Татаново Тамбовского района произошло ДТП в результате, которого один человек погиб и четверо пострадали.
Температура воздуха неуклонно понижается. В квартирах жителей города Тамбова очень холодно, дома остывают. В тоже время администрация города Тамбова так и не приняла решение о пуске тепла в многоквартирные дома.
Сегодня в Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной кампании. Выборы, которые прошли с массовыми нарушениями признавать нельзя, - таков был вердикт участников схода.
В суд поступило уголовное дело в отношении руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» по факту получения взятки в значительном размере.
Тамбовский областной суд принял к производству заявление об отмене итогов выборов депутатов Тамбовской областной Думы. Местное отделение КПРФ не только не признает итоги, поскольку были выявлены массовые нарушения, но и считает, что избирком неправильно распределил депутатские мандаты.
По информации МБУ «Пассажирские перевозки» из-за уменьшения светового дня автобусы по маршрутам №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов» станут ходить реже.
По факту уничтожения 32 ампул вакцины от коронавирусной инфекции в районе ФАПа в селе Павлодар Жердевского района правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
30 сентября покидает свой пост исполняющий обязанности заместителя главы администрации региона Александр Коробко.
До настоящего момента дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома города Тамбова не принята.
В Тамбовской области не снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.
Октябрьским районным судом с участием государственного обвинителя вынесен приговор в отношении жителя города Тамбова, отбывавшего наказание в исправительной колонии, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим
Вчера на заседании избирательной комиссии Тамбовской области были подведены итоги выборов депутатов Тамбовской областной Думы.
Дожди осложнили работу по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в северной части Тамбова. Представители ПАО «Квадра» ещё не завершили капитальный ремонт магистрали, и большая часть воды собралась в траншеи.
Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове. Теплоноситель будут поставлять по заявкам руководителей учреждений.
Сегодня на заседаниях окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 177 и № 178 подведут итоги выборов депутатов Госдумы. Вчера в области завершили подсчёт голосов на выборах депутатов Тамбовской областной и Государственной Думы.
Члены избирательных комиссий от КПРФ заявляют о многочисленных нарушениях избирательного законодательства.
Сегодня прокурор области Александр Гулягин в прокуратуре области встретился с инициативной группой граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Киквидзе, 77Б г. Тамбова.
АО «ТСК» реализовало очередной благотворительный проект на этот раз в городе Рассказово.
13 сентября обманутый дольщик по ул. Коммунальной, 46 Олег Исаев пикетировал администрацию города Тамбова, Тамбовской области и городской штаб «Единой России» с плакатами: «Коммунальная, 46 не строится!!! Губернатор Никитин А.В., отвечайте за того, кому разрешили строить!!!».
Вчера в торжественной обстановке ключи от квартир по улице Московская 30а вручил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.