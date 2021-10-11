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Два человека погибло и несколько пострадало в результате ДТП

Вчера, 18:05
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Два человека погибло и несколько пострадало в результате ДТП Сегодня ночью в Тамбовском районе произошло серьезное ДТП с участием нескольких транспортных средств. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой».

Удар был настолько сильным, что два водителя скончались на месте до приезда скорой помощи. Кроме того, ранения получили 34-летняя пассажирка «Лады Гранты» и двое пассажиров иномарки.
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