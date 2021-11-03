В Знаменском районе в пожаре погибло два человека 0 Вчера в районном центре Знаменского района в жилом доме произошел пожар, который унес жизни двух человек. Загорелся жилой дом по улице Юбилейной.

Тамбовчане требуют восстановить зеленую зону 0 Вместо защиты своих прав на коллективное обращение жители ул. 1-Полковая в Тамбове получили отписку по вопросу законности строительных работ по возведению многоквартирного дома.

Олег Иванов уйдет в отставку 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение об отправке в отставку своего заместителя Олега Иванова, он будет освобождён от занимаемой должности 6 ноября.

В Тамбове проведут аварийный ремонт железнодорожного пути 0 В связи с необходимостью проведения аварийного ремонта железнодорожного пути по улице Авиационной в Тамбове в период с 8 по 28 ноября с 03.10 до 20.10. там будет перекрыто движение для иных транспортных средств.

Ремонт дороги по ул. Гастелло в поле зрения прокуратуры 0 Прокуратура взяла под контроль ремонт дороги по ул. Гастелло города Тамбова, где работы должен были быть выполнены до 1 октября 2021 года.

ООО «Объединённая управляющая компания» отказывается выполнять работы 0 В Тамбове по улице Тамара Дерунец складывается критическая ситуация с фасадом дома, который буквально разрушается.

Тамбовская область вошла в аномальную зону с надомным голосованием 0 Вчера состоялся Пленум Тамбовского областного отделения КПРФ, где коммунисты подвели окончательные итоги выборов.

В области приостановили работу салонов красоты и парикмахерских 0 Региональными властями введены новые коронавирусные ограничения. В частности, в так называемые ноябрьские каникулы в области приостановили работу салонов красоты и парикмахерских.

Долгострой на Киквидзе передали Фонду по защите прав дольщиков 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б, который обанкротился в Тамбове Фонду по защите прав участников долевого строительства. Теперь Фонд должен продолжить строительство проблемного объекта.

Депутат заявил о кризисе власти в Тамбове 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы народные избранники рассмотрели и утвердили отчёт о результатах деятельности главы и администрации Тамбова за 2020 год, с которым выступил временный руководитель Тамбова Максим Косенков.

В Тамбовской области на неделю приостановят деятельность спортзалов 0 Руководство области приняло решение об ужесточении антиковидных мер. С 30 октября и по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, организаций в области спорта, отдыха и развлечений, домов творчества, но театры продолжат работу.

АО «ТСК» стала лауреатом номинации «Лучшее предприятие отрасли 2021» 0 Центр аналитических исследований - многопрофильная организация, которая занимается широким спектром вопросов в области аналитики и ведения предпринимательской деятельности с целью развития малого и среднего бизнеса внесла АО «ТСК» в Рейтинг надежных партнеров 2021 года. Также организация стала

Депутатам указали на то, что можно говорить, а что нельзя 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы был ужесточен регламент представительного органа. Теперь в разделе «Разное» депутатам можно обсуждать только темы, относящиеся к полномочиям и деятельности органов местного самоуправления.

Казаки выйдут на охрану общественного порядка в Тамбове 0 Депутаты Тамбовской городской Думы одобрили привлечение казаков к охране общественного порядка в Тамбове. Также тамбовских казаков будут задействовать при охране муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия.

Тамбовчан снова ожидает резкий рост тарифов 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы по предложению врип главы города Максима Косенкова депутаты должны были рассмотреть вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги выше допустимых федеральных норм.

«Социальное казначейство» поможет тамбовчанам сэкономить время 0 В России началась реализация проекта «Социальное казначейство». Он предусматривает новый подход к организации работы по назначению выплат. Над его реализацией трудятся сразу несколько ведомств: Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.

Депутат-единоросс лишился «Майбаха» из-за многомиллионных долгов 0 По информации портала «Твердый знак» в Тамбове судебные приставы забрали за долги у депутата Тамбовской областной Думы от «Единой России» Владислава Юрьева один из его дорогостоящих автомобилей - Mercedes-Maybach.

Помогите бездомным животным сдав вторсырье 0 Продлена акция, направленная на поддержку проекта «Доброе сердце». До конца ноября любой желающий может сдать вторсырьё, а деньги за него отдать проекту «Доброе сердце». Акция организована региональным оператором по обороту ТКО – АО «ТСК» совместно с партнёром по сбору вторсырья «Экорус».

В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19 0 Несмотря на вакцинацию ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Тамбовской области остается крайне напряженной и пока ухудшается. Если в марте 2021 г. умерло 170 человек, то в июле уже 350 жителей Тамбовской области.

В Тамбовской области ожидается похолодание 0 На смену теплым денькам в Тамбовскую область придет дождь и похолодание. Холодный воздух из Арктики, смещаясь на юг, заполнит собой атмосферу над Европейской Россией. Уже завтра днем будет не более 3 градусов тепла, ветер северный.