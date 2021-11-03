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» » В Знаменском районе в пожаре погибло два человека

В Знаменском районе в пожаре погибло два человека

Вчера, 12:38
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В Знаменском районе в пожаре погибло два человека Вчера в районном центре Знаменского района в жилом доме произошел пожар, который унес жизни двух человек. Загорелся жилой дом по улице Юбилейной.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Следственными органами проводится проверка.

Фото: Алексей Бучнев
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В Знаменском районе в пожаре погибло два человека

Вчера, 12:38
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Вчера в районном центре Знаменского района в жилом доме произошел пожар, который унес жизни двух человек. Загорелся жилой дом по улице Юбилейной.

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