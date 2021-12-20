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Уголовное дело о серии фактов мошенничество в отношении пенсионеров направлено в суд
Сегодня, 09:10
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В августе текущего года на территории города Тамбова совершена серия фактов мошенничества. Женщина под видом социального работника входила в доверие к пенсионерам, проникала в квартиры, говорила, что принесла якобы положенную компенсацию к пенсии и просила разменять крупные купюры на мелкие. Двое пенсионеров поверила аферистке и разменяли деньги – мошенница вручила им билеты банка приколов с имитацией 5-тысячных купюр, забрала настоящие деньги и ушла.
43-летняя жительница Ростовской области по решению суда арестована и помещена в следственный изолятор на период расследования уголовного дела. В ходе следствия доказано три преступных факта обмана тамбовских пенсионеров. В настоящее время его расследование закончено, с обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу.
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