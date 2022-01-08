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На Рождество в пожаре погибла жительница Петровского района
На Рождество в селе Яблоновец Петровского района Тамбовской области произошла трагедия. В результате пожара в жилом доме погибла местная жительница. В настоящее время следователи Мичуринского МСО СУ СК по Тамбовской области проводят процессуальную проверку.
Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки.
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На Рождество в селе Яблоновец Петровского района Тамбовской области произошла трагедия.
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