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Два человека погибли в ДТП в Рассказовском районе
По факту гибели двух пассажиров Lada Priora в результате ДТП на трассе в Рассказовском районе сотрудниками правоохранительных органов организована проверка. На трассе «Тамбов-Пенза» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, где столкнулся с фурой Man, от удара машину разорвало на части.
Органы прокуратуры планируют оценить состояние законности зимнего содержания дорожной сети, исполнение обязанностей органами местного самоуправления, подведомственных им учреждений. Возможно, что в результате снежного заноса произошло ДТП.
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По факту гибели двух пассажиров Lada Priora в результате ДТП на трассе в Рассказовском районе сотрудниками правоохранительных органов организована проверка. На трассе «Тамбов-Пенза» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, где столкнулся с фурой
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