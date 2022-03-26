Жители Тамбовской области намерены увеличить площадь посадки картофеля 0 Согласно данным опроса компании SuperJob жители Тамбовской области намерены в текущем году увеличить площадь посадки картофеля. Сажать картофель в 2022 году собирается 62 % землевладельцев в нашем регионе. При этом 53 % уже выращивали картофель.

Страшное ДТП с участием двух фур произошло в Сампурском районе 0 Вчера на 525-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Сампурском районе Тамбовской области произошло серьезное ДТП с участием двух фур.

Депутаты призывают навести порядок в сфере грантовой поддержки сельского хозяйства 0 На днях было предъявлено обвинение фермеру, депутату Рассказовского райсовета в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК. Используя ложную заявку на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы вместе с подельником похитил 30 млн руб.

В Тамбовской области планируют возродить футбол 0 Накануне руководитель региона Максим Егоров провел селекторное совещание о развитии футбола Тамбовской области. Он рассказал о старте областной программы «Возрождение тамбовского футбола». Максим Егоров поручил главам городов и районов обеспечить участие в обновленном чемпионате области минимум

В Тамбовской области создадут Правительство 0 На заседании комитета по законодательству областной Думы рассмотрены поправки в Устав (Основной закон) Тамбовской области. В декабре прошлого года вступил в действие федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». В соответствие с нормами этого

В Генпрокуратуру поступило очередное обращение насчет мандата экс-губернатора 0 В очередной раз Генеральная прокуратура РФ рассмотрит ситуацию вокруг законности наделения мандатом депутата Тамбовской областной Думы Александра Никитина.

Тамбовчан ожидает похолодание и сильный ветер 0 Жителей Тамбовской области в эти выходные ожидает сильные ветер и похолодание. Ночью температура опустится до -5 градусов, а завтра в Тамбове +2 градуса и снег с дождем.

Ситуация на рынке труда в области остается напряженной 0 На днях состоялся пленум Тамбовского обкома профсоюза работников жизнеобеспечения. Основным пунктом повестки дня стало подведение итогов работы за 2021 год и определение задач областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения на 2022 год.

Мероприятия по концессии по водоснабжению под угрозой срыва 0 На заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации города Тамбова о реализации «РКС» инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова на 2021-2025 годы за период 2021 года.

Народный фитнес-парк появится на набережной Тамбова 0 На набережной в Тамбове власти намерены построить народный фитнес-парк. Тренажерный комплекс открытого типа, который жители смогут посещать бесплатно, появится в районе бывшей кислородной станции.

В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы из Донбасса 0 Вчера поездом в наш регион прибыли 500 жителей Донбасса. Всего с начала спецоперации в Тамбовскую область приехало более 800 беженцев.

Россельхозбанк направил 2,7 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области в 2022 году 0 Несмотря на ажиотаж и повышенный спрос на ряд товаров, на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продуктов питания, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В Тамбовской области добиваться высоких результатов и вносить свой вклад в продовольственную

Перед приёмом ребёнка в детсад отменили медкомиссию 0 По информации управления образования и науки Тамбовской области теперь перед приемом ребенка в детский сад не нужно проходить медицинскую комиссию, достаточно будет справки от педиатра.

Лидия Бакуменко: «В наших магазинах мы можем увидеть сахар» 0 Врио заместителя главы администрации Тамбовской области Лидия Бакуменко в рамках проекта «Объясняем РФ» заявила, что сахара в Тамбовской области достаточно.

В Тамбовской области отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ 0 На 11% в Тамбовской области выросло число заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. В основном это взрослые более 50%.

Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост 0 Россельхозбанк в последние три недели фиксирует существенный прирост вкладов физических лиц. За этот период было открыто около 1 млн вкладов на сумму более 500 млрд рублей, что сопоставимо с полугодовым объемом привлекаемых депозитов.

В Тамбовской области открывается сезон охоты 0 С 25 марта на территории южных районов региона открывается весенний сезон охот, а в северной части области охота стартует с 1 апреля.

В Тамбовской области примут меры для регулирования цен на стройматериалы 0 В Тамбовской области складывается непростая ситуация с ростом цен на стройматериалы. В этой связи региональные власти приняли решение не допустить увеличения наценки на поставляемую и реализуемую в регионе продукцию.

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения тепла 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова проводит проверку по факту длительного отключения тепла и горячей воды в северной части города. Авария произошла 12 марта, без тепла и горячей воды остались 23 многоквартирных дома, и пять социальных объектов.

Очередной вице-губернатор уходит в отставку 0 По информации издания «Ъ» врио заместителя главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев уходит в отставку по собственному желанию. Информацию подтверждают и в администрации Тамбовской области.