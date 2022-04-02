|
|
После освобождения из мест лишения свободы мужчина совершил нападение
В больнице Мичуринска скончался мужчина после избиения на вокзале. Нападение совершил бывший заключенный, который возвращался домой.
По версии следствия, мужчина возвращался из другого региона домой после освобождения из мест лишения свободы. На железнодорожном вокзале в Мичуринске он ждал поезд до Тамбова. Утром в середине марта в зале ожидания он познакомился с пенсионером и предложил вместе выпить. Во время общения они поругались. Мужчина несколько раз ударил пенсионера по голове, а тот скончался в больнице.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В больнице Мичуринска скончался мужчина после избиения на вокзале. Нападение совершил бывший заключенный, который возвращался домой.
С 6 по 8 апреля в городе Тамбове пройдёт всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» (0+) по проверке бытовых тонометров.
По информации Тамбовстата в среднем на одного жителя области приходится 32,1 кв. метров общей площади жилых помещений.
По информации МЧС сегодня в Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий порывы ветра до 19 м/с. Кроме того, будет похолодание почти на 10 градусов по сравнению с температурой воздуха в субботу.
Начальник юридического отдела медицинского учреждения в Тамбовской области подозревается в получении взятки за совершение незаконных действий, которые способствовали победе определённых участников торгов (аукциона) по закупке изделий медицинского назначения.
В 2022 году в рамках национального проекта намечена разработка проектной документации рекультивации территории мусорного полигона в городе Уварово.
Жители села Тулиновка в Тамбовском районе снова поднимают вопрос о качественной медицинской помощи на территории поселка. Очередное обращение поступило в адрес врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова.
Вчера состоялась церемония награждения победителя Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие торговли продовольственными товарами Российской Федерации» в номинации «Лучший розничный рынок» им стало ООО «Новый рынок», общество обслуживает крытый рынок в центре Тамбова.
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой, которую обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами.
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск о признании недействительной концессии между администрацией г. Котовска и ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Общество с 2017 года реализует проект по строительству и обслуживанию котельных в моногороде.
Глава Сампурского района Николай Евдокимов подал в отставку. Должность он занимал с 2015 года, повторно был переизбран в конце 2020 года.
Вчера в Рассказово произошло ДТП молодая особа, управлявшая автомобилем «ВАЗ-21104», при выполнении обгона столкнулась с движущимся впереди автомобилем, который поворачивал налево.
Вчера депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение о ликвидации избирательной комиссии города Тамбова. Избирательная комиссия города Тамбова была создана в марте 2016 года.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты почти единогласно признали работу администрации города по ремонту и содержанию дорог за 2021 год удовлетворительной. По мнению народных избранников, работа вышла на качественно новый уровень, отчет был внесен главой администрацией Максимом
В Тамбове проходит стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона. Тамбовская область». В наш регион приехали эксперты по внедрению цифровых технологий в агропромышленном комплексе страны.
АО «Тамбовская сетевая компания» закупило 620 новых контейнеров для ТКО. В частности, региональным оператором было приобретено 220 пластиковых контейнеров с крышкой объёмом 1,1 куб.м., 300 металлических контейнеров объёмом 0,75 куб.м., а также 100 оцинкованных контейнеров объёмом 1,1 куб.м. Такое
По факту не выплаты заработной платы в отношении генерального директора строительной фирмы «Козерог» Павла Горбунова возбуждено уголовное дело. По информации СК с ноября прошлого года по февраль этого года не выплачивал заработную плату 117-ти работникам, общая сумма задолженности превышает 13 млн
На заседании Антинаркотической комиссии Тамбовской области обсудили итоги мониторинга наркоситуации в регионе и задачи по стабилизации наркотической обстановки в текущем году.
На днях было объявлено о создании движения «Тамбовская земля», цель которого выявлять застарелые социально-экономические проблемы региона и предлагать властям пути их решения. Советник врио главы администрации Тамбовской области Алексей Кондратьев считает, что власть и общество должны работать в
Управляющая компания «Новый век» оказалась в поле зрения правоохранительных органов. По обращению жильцов дома № 82 по ул. Мичуринская прокуратура провела проверку, как оказалось управляющая компания злостный неплательщик за поставленные энергоресурсы. Лишь перед ПАО «Квадра» по состоянию на 22
Согласно данным опроса компании SuperJob жители Тамбовской области намерены в текущем году увеличить площадь посадки картофеля. Сажать картофель в 2022 году собирается 62 % землевладельцев в нашем регионе. При этом 53 % уже выращивали картофель.