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Под Котовском обнаружен артиллерийский снаряд
По информации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации под Котовском в лесополосе был найден артиллерийский снаряд. На место сразу же выехали специалисты.
Специалисты установили, что это 210-мм артиллерийский снаряд без маркировки. Он имел следы коррозии и механические повреждения. Опасный объект был вывезен и уничтожен.
Фото: 68.rosguard.gov.ru
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