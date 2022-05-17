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Около Правительства области машина ушла под землю
Вчера, 17:23
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Сегодня утром в районе Правительства Тамбовской области на улице Максима Горького в Тамбове произошёл порыв на распределительной сети, в результате чего, по информации портала «ПроТамбов», произошло размытие грунта, и припаркованная машина провалилась в асфальт. Автомобиль из «провала» оперативно достали, дыра в асфальте огорожена.
В настоящее время ремонтные бригады ПАО «Квадра» работаю на месте аварии, в близлежащих домах отключено горячее водоснабжение.
Стоит отметить, что это не первая подобная авария. Вначале апреля на улице Фабричной в Тамбове машина ушла под землю. Причиной провала стало разрушение канализационного коллектора.
Областной центр из-за высокой степени износа инженерных сетей находится на гране повсеместных технологических отказов на коммунальной инфраструктуре.
Фото – «ПроТамбов»
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