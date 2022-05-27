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» » Тамбовчанин взял кредит и перевел его мошенникам

Тамбовчанин взял кредит и перевел его мошенникам

Сегодня, 10:22
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Тамбовчанин взял кредит и перевел его мошенникам Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами тамбовчанина. По предварительной информации, потерпевшему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности кредитного учреждения.

Лже-сотрудник убедил тамбовчанина, что на него незаконно пытаются оформить кредит, и что прервать операцию можно, если взять кредит самому, а деньги выслать на безопасный счёт, что и сделал потерпевший.

Полицейские предупреждают, что необходимо проявлять бдительность и не верить подобным звонкам.
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