Несколько тысяч человек приняли участие в акции «Библионочь» 0 В Тамбовской области прошла Всероссийская акция «Библионочь» (6+), главное мероприятие в областной библиотеке имени А.С. Пушкина. Здесь прошла фестивальная программа «РазГуляй на Дворянской».

Тамбовчанин взял кредит и перевел его мошенникам 0 Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами тамбовчанина. По предварительной информации, потерпевшему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности кредитного учреждения.

Почетного гражданина могут лишить звания за совершенное преступление 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы во время обсуждения вопроса о внесении изменений в положения о муниципальных наградах депутат Артем Александров внес на рассмотрение предложение предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города, не

В области откроется транспортный хаб для доставки гумпомощи 0 На базе кампуса ТГУ в посёлке Георгиевском, расположенном всего в нескольких километрах от Тамбова планируют открыть транспортный хаб для доставки гуманитарной помощи республикам Донбасса. В Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и общественной организацией «Российский

Состоялась конференция организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 0 Поддерживая позицию президента Владимира Путина, назвавшего патриотизм национальной идеей, в регионе активно работают различные общественные организации. Одна из них – Тамбовская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Тамбовские аграрии получили свыше 80% средств от РСХБ на сезонные работы по льготной ставке 0 В 2022 году Тамбовский филиал Россельхозбанка прокредитовал аграриев региона на сезонно-полевые работы на сумму более 2,7 млрд рублей. Свыше 80% кредитов были выданы по льготным условиям по ставке не выше 5%. Одним из получателей поддержки стало хозяйство «Агрострой М», один из лидеров сельского

В Тамбове стали погибать деревья 0 По информации «Дирекции благоустройства и озеленения», весной 2022 года в разных локациях Тамбова была зафиксирована массовая гибель ясеня. На днях погибшие деревья были спилены и утилизированы у входа в тамбовский «Парк культуры и отдыха».

Россельхозбанк в Тамбове продолжает прием заявок на сельскую ипотеку по новым условиям 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка продолжает прием заявок на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жилье в сельской местности с помощью кредита под 3%*. Что касается целей использования, то теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное

Город выделяет в 4 раза меньше средств на уборку дворов, чем необходимо 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров поднял вопрос содержания городских территорий. Новая система уборки дворов не привела к улучшению ситуации с их санитарным состоянием. Выделяемых из бюджета средств явно не достаточно.

Председателем реготделения «Деловой России» избранна Анна Пудовкина 0 На заседании членов регионального отделения «Деловой России» был избран новый председатель, им стала Анна Пудовкина, ранее депутат Тамбовской городской Думы, предприниматель.

Больше месяца службы не могут ликвидировать провал на ул. Гастелло 0 Прошло больше месяца, как на ул. Гастелло произошло обрушение асфальта, но никаких мер по ликвидации аварийной ситуации до настоящего момента не предпринято. По информации администрации города Тамбова о провале дорожного полотна чиновники оповестили городские службы, в том числе водоканал.

Поисковый отряд из Жердевки обнаружил останки четверых красноармейцев 0 Во время поисковых мероприятий в Волгоградской области студенты из отряда «Наследие» (Жердевка) нашли останки защитников Сталинграда и многочисленные артефакты, связанные с войной.

В зале суда умер обманутый дольщик 0 Вчера в Тамбовском областном суде в рамках рассмотрения дела обманутых дольщиков скоропостижно ушел из жизни дольщик дома № 46 по ул. Коммунальная Олег Исаев. Начиная с 2017 года, Олег Исаев вместе с другими дольщиками добивался достройки проблемного объекта.

Россельхозбанк и Фонд развития промышленности Тамбовской области будут вместе развивать экономику региона 0 Под председательством главы региона Максима Егорова состоялось заседание антикризисного штаба в сфере промышленности области. В ходе совещания обсуждались меры государственной поддержки промышленных предприятий области, а также работа организаций в новых экономических условиях.

Почти 1 тысяча человек приняла участие в забеге в Тамбове 0 Вчера в Тамбове прошел всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ. На дорожку вышло 950 любителей и спортсменов. Было предложено несколько дистанций от 1 до 10 и 21 км. На каждой дистанции определяли абсолютных победителей, а также разыгрывали призы и подарки.

В Тамбовской области увеличилась численность лесной дичи 0 Как передает пресс-служба управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области в нашем регионе за год общая численность тетерева на охраняемых территориях увеличилась на 63%, глухаря — на 9%, рябчика на 19%.

Тамбовчане требуют навести порядок в деятельности управляющих компаний 0 Жильцов в многоквартирных домах часто не устраивает работа управляющих компаний. Чтобы как-то воздействовать на нерадивых управленцев, жильцы обращаются за помощью в органы государственной власти и местного самоуправления.

В соцучреждения поставляли масло неизвестного происхождения 0 Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям при осуществлении мониторинга ветеринарно-сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий», установлена поставка молочной продукции неизвестного происхождения в социальные учреждения Тамбовской области.

На следующей неделе жителей области теплая жаркая погода 0 На следующей неделе в Тамбовской области температура воздуха в четверг достигнет 22 градусов тепла. Временами возможны осадки в виде дождя.

Глухонемого украинца оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ 0 Тамбовский районный суд оштрафовал глухонемого гражданина Украины за дискредитацию вооруженных сил РФ. Согласно вердикту суда беженец проживает в парк-отеле «Амакс» в Пригородном лесу. Штраф ему предстоит заплатить за картинку, которую он выложил в чате группы «Амакс Мариуполь» в Viber с текстом: