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Двое школьников погибли под поездом
Сегодня, 11:24
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Вчера в р.п. Мордово произошла трагедия, когда группа школьников решила срезать маршрут по пути на выпускной вечер через железнодорожные пути. Проходя по железнодорожной колее в районе станции «Оборона», двое выпускников не заметили приближающийся со спины пассажирский поезд «Москва-Волгоград» и были им сбиты.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Следователи Воронежского транспортного следственного отдела осмотрели место происшествия, подвижной состав, допросили членов локомотивной бригады.
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