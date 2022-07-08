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» » В Тамбовской области 9 июля утонули два человека

В Тамбовской области 9 июля утонули два человека

Сегодня, 09:57
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В Тамбовской области 9 июля утонули два человекаВчера в Тамбовской области утонуло два человека, один в Тамбове, а второй в городе Моршанске. В настоящее время следственные органы проводят проверку.

Так в Красненском карьере областного центра утонул 34-летний местный житель. Он отдыхал на берегу вместе со знакомыми. Спустя какое-то время он ушёл искупаться и не вернулся.
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В Тамбовской области 9 июля утонули два человека

Сегодня, 09:57
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Вчера в Тамбовской области утонуло два человека, один в Тамбове, а второй в городе Моршанске. В настоящее время следственные органы проводят проверку.

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