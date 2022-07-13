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Судмед-эксперт подозревается в мошенничестве
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта одного из районных отделений ТОГБУЗ «Бюро СМЭ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, осенью 2021 года судебно-медицинский эксперт ввел в заблуждение супругу умершего мужчины относительно того, что за проведение работ, связанных с исследованием и подготовкой тела к выдаче, необходимо заплатить 10 тысяч рублей. Поверив, женщина заплатила обозначенную сумму без какого-либо документального оформления договорных обязательств. Незаконное получение экспертом денежных средств выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных эпизодов аналогичной незаконной деятельности подозреваемого.
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Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении судебно-медицинского эксперта одного из районных отделений ТОГБУЗ «Бюро СМЭ», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
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