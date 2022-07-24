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» » В Мучкапском районе погибла 13-летняя девочка

В Мучкапском районе погибла 13-летняя девочка

Вчера, 09:33
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В Мучкапском районе погибла 13-летняя девочкаВчера в реке Ворона в Мучкапском районе утонула 13-летняя школьница.

По предварительным данным, она пришла к водному объекту со сверстниками, однако, плавать не умела.

На месте сразу начали работу следственные органы. Начата процессуальная проверка.
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