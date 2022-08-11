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В Кирсановском районе машина насмерть сбила пешехода
Вчера на 85 километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей по территории Кирсановского района произошло ДТП. Легковой автомобиль за рулём которой находилась 24-летняя девушка, сбила насмерть пешехода, переходившего трассу в неположенном месте.
Фото: ГТРК «Тамбов»
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Вчера на 85 километре автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей по территории Кирсановского района произошло ДТП.
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