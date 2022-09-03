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До Тамбовской области докатился смог от лесных пожаров

Сегодня, 10:12
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До Тамбовской области докатился смог от лесных пожаров Сегодня жители Тамбова и области местами наблюдали густой смог и едкий запах гари. В нашем регионе не зафиксированы лесные пожары, а вот едкий смог дошел до нас от лесных пожаров из Рязанской области.

При этом в области сохраняется повышенная пожарная опасность.
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