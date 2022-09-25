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Житель Тамбова убил парня бывшей подруги и изнасиловал её
Вчера, 09:28
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Взят под арест житель города Тамбова, обвиняемый в совершении нескольких преступлений в убийстве и совершении насильственных преступлений сексуального характера.
По версии следствия, ночью 22 сентября 2022 года подозреваемый проник на территорию домовладения, где в это время находилась его бывшая подруга со своим знакомым, и убил парня несколькими выстрелами.
Затем злоумышленник завел женщину в дом, где подверг ее избиению и сексуальному насилию, после чего отпустил домой и пригрозил расправой в случае, если она обратится в правоохранительные органы.
Тело убитого он закопал в лесу.
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