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Котовчанин выстрелил в окно детского сада
Вчера, 10:49
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Сотрудники полиции раскрыли инцидент, связанный с тем, что житель города Котовска в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте стрелял из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в окно детского сада, к счастью, никто не пострадал.
Осмотрев территорию и опросив возможных свидетелей, полицейские установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.
В настоящее время в отношении пьяного котовчанина решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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