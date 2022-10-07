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Депутаты в Мичуринске утвердили новые премии для чиновников
Вчера, 11:40
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На днях состоялось 28-е заседание Мичуринского городского Совета депутатов. В повестку дня были включены 15 вопросов. Среди прочего депутаты приняли решение о введении новых премий для муниципальных служащих в городе Мичуринске. Теперь чиновникам полагаются ежеквартальные и годовые премии, - сообщает издание ПРАВО68.
Против увеличения количества премий выступил депутат от КПРФ Вячеслав Праздников, обосновав свою позицию тем, что сейчас не время для рассмотрения таких вопросов, тем более что предыдущей версией документа премии предусмотрены.
Инициаторы внесений изменений пояснили, что у муниципальных служащих и так низкие заработные платы и их надо как-то мотивировать, подчеркнув, что выплаты премий будут производится в пределах средств фонда оплаты труда. При этом премия по итогам работы за год максимальным размером не ограничивается.
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