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Полиция Тамбова раскрыла серию краж из подвалов
6 октября этого года в Управление полиции города Тамбова поступило сообщение о краже из подвала многоэтажки на улице Научной. Угрозыск провёл осмотр помещения и опрос потерпевшего - выяснилось, что пропал строительный миксер и пять отрезных кругов.
Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность подозреваемого - 32-летнего мужчины, проживающего на улице Рылеева. Он дал показания о том, как воспользовался отсутствием владельца, вскрыл замок двери в подвал и проник туда.
Вынесенное оттуда имущество он погрузил в машину и планировал продать. Таким же образом мужчина обокрал ещё один подвал, взяв оттуда кондиционер.
Часть украденного изъяли и вернули законным владельцам. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, причинившая значительный ущерб гражданину». Вору грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.
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6 октября этого года в Управление полиции города Тамбова поступило сообщение о краже из подвала многоэтажки на улице Научной. Угрозыск провёл осмотр помещения и опрос потерпевшего - выяснилось, что пропал строительный миксер и пять отрезных кругов.
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