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ДТП в Инжавинском районе: подросток погиб на угнанном ВАЗе
13 ноября примерно в 18:00 возле дома 21 села Семёновка Инжавинского района районе случилось ДТП. В происшествии погиб 17-летний подросток, угнавший «ВАЗ-2106» покататься.
По невыясненной причине, угонщик не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения. В результате автомобиль перевернулся и врезался в деревья.
Как отметили в УГИБДД по Тамбовской области, несовершеннолетний скончался на месте аварии.
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