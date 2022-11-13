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Неизвестные разбили несколько остановок Тамбова
Сегодня, 10:00
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По сообщению пресс-службы администрации города Тамбова, в минувшие выходные неизвестные разгромили остановки на севере областного центра - «ул. Чичерина», «Северо-Западная улица» и «Спортивный комплекс». Заявление о вандализме в полицию направило МУ «Пассажирские перевозки».
14 ноября, в понедельник, полицейские уже зафиксировали факты разрушений. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.
Напомним, остановки Тамбова подвергались нападениям вандалов и раньше. Так, 15 июля был разгромлен павильон возле ДК «Знамя труда».
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