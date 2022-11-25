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На севере Тамбова соперники не поделили возлюбленную: взяли с собой друзей и устроили перестрелку
Вчера, 09:29
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Утром 25 ноября в Тамбове на улице Агапкина случилась перестрелка. По сообщению регионального УМВД, двое мужчин поссорились из-за возлюбленной, и использовали для выяснения отношений перцовый газ, пневматический пистолет, а также двух своих друзей.
Так, один из тамбовчан вместе с приятелем пришёл к дому соперника и стал дожидаться у подъезда. Однако конкурент вышел также с товарищем и сразу использовал перцовку «Пионер», временно ослепив врага.
После этого двое вышедших из дома погнались за оставшимся недругом, стреляя по нему из пневматического пистолета. Но беглец достал собственное оружие и сам обратил в преследователей в бегство.
Всех четверых вскоре задержали полицейские, и следователи уже приступили к допросу «дуэлянтов» с приятелями.
Фото: скриншот vestitambov.ru
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