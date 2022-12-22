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» » В Рассказовском районе раскрыта кража 38 тонн сои с полей агрохолдинга

В Рассказовском районе раскрыта кража 38 тонн сои с полей агрохолдинга

Сегодня, 09:42
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В Рассказовском районе раскрыта кража 38 тонн сои с полей агрохолдингаПолицейские раскрыли кражу 38 тонн сои с полей агрохолдинга на территории Рассказовского района. Как отметили представители хозяйства, ущерб от пропажи партии зернобобовых составил около 3 миллионов рублей.

Сотрудники охраны правопорядка установили, что к пропаже сои причастен один из местных фермеров. Затем в амбарах подозреваемого нашли культуру, совпадающую по объёму с пропавшей из агрохолдинга.

Опрошенные работники признались, что около недели назад они случайно заехали на поля агрохолдинга, забрали чужую сою и перевезли её на свой склад. УМВД РФ по Тамбовской области продолжает проверку и сбор улик. Также возбуждается уголовное дело по краже чужого имущества.
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