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Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова приглашает на концерт «Рахманиновского сезона»
Сегодня, 09:07
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22 января в 16 часов в концертном зале АО «Пигмент» прозвучит первый из концертов Академического симфонического оркестра имени С.В. Рахманинова, посвященных 150-летию гениального русского композитора, пианиста, дирижера, нашего великого земляка Сергея Рахманинова. Солистка концерта - 18-летняя студентка Московской консерватории имени П.И. Чайковского Ева Геворгян. Дирижер концерта - Алексей Моргунов. В программе - Симфония № 2 и Рапсодия на тему Паганини. (6+)
Ева Геворгян - лауреат более пятидесяти престижных международных конкурсов, среди которых конкурс пианистов им. Роберта Шумана, конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition, юношеский конкурс пианистов им. Клиберна, Чикагский музыкальный конкурс, конкурс пианистов им. Шопена. Победительница Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» телеканала «Культура», финалистка конкурса юных талантов «Синяя Птица» телеканала ВГТРК. Юная пианистка является единственной в мире обладательницей титула Young Yamaha Artist. В 2019 году получила Международную премию в области классической музыки в номинации «Открытие года», стала лауреатом Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», а также дала сольный концерт в лондонском Альберт-холле. Сотрудничает с самыми прославленными симфоническими оркестрами России и мира.
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