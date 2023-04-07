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Лейкоз крупного рогатого скота выявлен в нескольких районах
Сегодня, 09:35
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Сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили инфицированных и больных лейкозом животных в нескольких районах нашей области.
Специалисты выявили инфицированных и больных животных в Жердевском, Мордовском, Никифоровском, Первомайском, Петровском, Сосновском, Тамбовском, Токаревском, Умётском и Пичаевском районах.
Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая инфекционная, медленно протекающая болезнь опухолевой природы. Болезнь сопровождается поражением органов кроветворной системы, появлением повышенного количества лимфоцитов в крови, иногда опухолеобразным поражением органов и тканей организма.
Непростая ситуация складывается в Пичаевском районе, там зарегистрировали 49 очагов лейкоза в частных подворьях.
Фото: Елена Ильина
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