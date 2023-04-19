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» » В Моршанском районе под бетонной плитой обнаружили тело мужчины

В Моршанском районе под бетонной плитой обнаружили тело мужчины

Сегодня, 18:24
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В Моршанском районе под бетонной плитой обнаружили тело мужчины Утром 19 апреля на территории бывшей сельскохозяйственной организации в Моршанском районе было обнаружено тело 49-летнего местного жителя, скрытого под бетонной плитой. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.

Согласно предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы при попытке демонтировать плиты перекрытия в заброшенном гараже. Следственные органы в настоящее время выясняют обстоятельства этой трагедии.

"Для того чтобы точно установить обстоятельства гибели пострадавшего, Моршанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области начата процессуальная проверка", - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.
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