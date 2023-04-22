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Житель Знаменского района лишился автомобиля и денег
Житель Знаменского района обратился в полицию 20 апреля, став жертвой мошенников. Оказалось, что 69-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Лжесотрудник Федеральной службы безопасности убедил потерпевшего, что неизвестные мошенники пытаются переоформить его автомобиль на другого человека. Чтобы сохранить автомобиль, якобы нужно продать его и перевести деньги на "безопасный счет", созданный специально для пенсионера.
Пожилой человек поверил звонившему и продал свой автомобиль. Полученные 1 миллион и 486 тысяч рублей он перевел на указанные реквизиты.
Пресс-служба УМВД России по городу Тамбову сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), и полиция разыскивает аферистов.
Фото - youtube.com
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Житель Знаменского района обратился в полицию 20 апреля, став жертвой мошенников. Оказалось, что 69-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Лжесотрудник Федеральной службы безопасности убедил потерпевшего, что неизвестные мошенники пытаются переоформить его автомобиль
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