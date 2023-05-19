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С Полынковского кладбища похитили несколько десятков памятников
Сегодня, 08:56
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В дежурной части Управления внутренних дел по городу Тамбову, отдела полиции №2, поступило заявление от жителя Тамбова. Пострадавший сообщил, что памятник был похищен с места захоронения его родственника.
После проведения расследования, правоохранительные органы установили, что 30-летний житель местности, ранее судимый, проживающий в районе Полынковского кладбища, причастен к этому преступлению. Он долгое время не занимался трудовой деятельностью и злоупотреблял алкоголем.
После задержания подозреваемого, сотрудники полиции выяснили, что мужчина также участвовал в совершении аналогичных краж в 2021 и 2022 годах. За этот период времени он похитил десятки памятников из нержавеющей стали, которые затем сдавал на металлолом.
Ранее в отдел полиции № 2 города Тамбова поступило более 100 заявлений от родственников умерших, связанных с кражей памятников из нержавеющей стали. По этому факту возбуждена серия уголовных дел по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данные действия как кражу.
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