3 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии 0 С начала текущего года, отделение Социального фонда Тамбовской области предоставило досрочные страховые пенсии по старости 163 многодетным матерям. Среди них 30 женщин имеют пять и более детей, 15 женщин имеют четыре ребенка, а 118 женщин имеют троих детей. Общее число многодетных женщин,

В Мичуринске произошел пожар в районе рынка 0 Возгорание надворных построек произошло в переулке Гагарина. В 19:09 первое пожарное подразделение выехало на место происшествия, и всего через три минуты они уже были на месте.

В ДТП в Мичуринском районе погибло два человека 0 В поздний вечер 19 июня в селе Панское, в Мичуринском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли мотоциклист и его пассажир.

В Тамбовской области преобразуют районы в округа 0 В Тамбовской области в настоящее время проводится значительная реформа местного самоуправления, которая включает создание 23 муниципальных округов вместо прежних 23 муниципальных районов. Эту информацию сообщила пресс-служба правительства региона.

Студенты проекта «Школа фермера» в Тамбовской области приступили к практическим занятиям 0 Слушатели третьего в Тамбовской области потока Всероссийского образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» приступили к практике на сельхозпредприятиях. Первое занятие состоялось на площадке в ФГУП УЧХОЗ «Роща» Мичуринского государственного аграрного университета на тему «Знакомство с

Водитель иномарки потерял сознание и въехал в Тамбове в пешеходное ограждение 0 Вечером 18 июня в центре Тамбова произошла авария, когда водитель иномарки потерял сознание и столкнулся с ограждением на пересечении улиц Советской и Московской.

Летом в тамбовских дворах спилят почти 300 деревьев 0 В Тамбове планируется вырубка 277 аварийных деревьев в 10 дворах. Для этой задачи дирекция благоустройства и охраны окружающей среды заключила контракт с местной компанией ООО "Медиа.Стрит". Они стали победителем электронного аукциона в мае, снизив начальную стоимость услуг с 1,9 миллиона рублей до

В Тамбове разместили портрет Льва Толстого 0 На фасаде здания в Тамбове, расположенного на площади Льва Толстого, 4а, недавно появился портрет известного писателя Льва Толстого. Местные жители сообщают, что огромный баннер был развешен в начале июня.

Тамбовская компания «Турмясово» проиграла суд о преимущественном праве выкупа земли 0 Арбитражный суд Владимирской области отклонил заявление ООО МПК «Турмясово» зарегистрированного в Тамбовской области о признании незаконным решения администрации Вязниковского района Владимирской области, отказавшей в предоставлении земельного участка площадью 4 240 кв. м без проведения торгов.

В Тамбове будут проходить информационно-разъяснительные встречи 0 На протяжении лета в Тамбове планируется провести более 50 информационно-разъяснительных встреч, которые будут организованы комитетом по делам горожан и связям с общественностью. На этих "зелёных площадках" (0+), жители города смогут задать свои вопросы специалистам из городской администрации и

Военный врач, участник СВО посетил ТГУ 0 В Державинском университете посетил свою бывшую альма-матер выпускник медицинского института, ветеран военной службы и участник специальных военных операций Андрей Горбунов. Во время своего визита он встретился с директором института Никитой Ворониным, а также некоторыми преподавателями, чтобы

Жильцы Чичканова, 131 возмущены искажением информации о капремонте дома 0 Жители дома, расположенного по адресу улица Чичканова, № 131 в городе Тамбове, выражают своё возмущение по поводу искажения информации о капитальном ремонте фасада здания в местных медиа.

В Тамбове при ДТП пострадали младенец и двое взрослых 0 Вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие в городе Тамбов на перекрестке улицы Карла Маркса и Рязанской. В соответствии с информацией, опубликованной в Телеграм-канале "Полоса безопасности", автомобиль "Лада Калина" не уступил дорогу при повороте налево автомобилю "Ниссан Кашкай".

Группа «Черкизово» построит в Тамбовской области новые комплексы 0 В ходе ПМЭФ-2023 Глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор ПАО "Группа Черкизово" Сергей Михайлов подписали соглашение о намерениях осуществить инвестиционный проект по строительству восьми свиноводческих площадок откорма на территории региона. Информацию об этом сообщили в

Власти Тамбова более пяти лет не могут переселить людей из аварийного дома 0 Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин, встретился с жителями многоквартирного аварийного дома под номером 12 на проезде Сакко и Ванцетти города Тамбова. Этот дом был признан аварийным и предназначен для сноса ещё в феврале 2017 года, то есть уже 6 лет назад, а расселение жильцов должно было

Ушел из жизни О.И. Бетин 0 Бывший губернатор Тамбовской области, Олег Бетин, скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Бетин занимал пост главы региона в течение более 15 лет, с 1999 по 2015 годы, и после своей отставки продолжал работать в федеральных структурах.

Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области договорились о стратегическом партнерстве 0 В рамках Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на помощь в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укрепления его экономического, аграрного и

Один тамбовский выпускник сдал ЕГЭ по математике на 100 балов 0 В Тамбовской области стали доступны результаты экзамена ЕГЭ по математике. Один из выпускников смог получить идеальный результат — 100 баллов на профильном уровне.

В Тамбове планируют развивать уличную торговлю 0 В Тамбове ведутся активные дискуссии об уличной торговле. Многие люди полагают, что наличие торговых площадок в непосредственной близости от домов является удобным. Однако другие жители жалуются на большое количество мусора, оставленного после работы этих торговых точек. В результате, территории

За 50 млн рублей ОАО «Токаревская птицефабрика» продает Инжавинский санаторий 0 На этой неделе, на платформе «Авито» появилось объявление о продаже активов ОАО «Токаревская птицефабрика», включая ранее функционировавший Инжавинский санаторий, по цене 50 миллионов рублей.