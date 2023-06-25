Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда

В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины»

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами

В исторической части Тамбова произошло два пожара

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

» » Упавший шкаф насмерть придавил 4-летнего ребенка

Упавший шкаф насмерть придавил 4-летнего ребенка

Сегодня, 09:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Упавший шкаф насмерть придавил 4-летнего ребенка В Тамбове возбуждено уголовное дело в связи с гибелью четырехлетнего ребенка. На ребенка упал шкаф. Инцидент произошел, когда мальчик находился у своего отца.

Следствие установило, что 25 июня отец ребенка употреблял спиртные напитки и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил упавший шкаф и своего сына, лежащего под ним. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть ребенка. Согласно информации, предоставленной пресс-службой регионального Следственного комитета, было возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Сообщается, что родители мальчика проживали отдельно, и отец иногда брал сына к себе на выходные. Семья является многодетной. Следователи активно выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба регионального СУ СКР
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Мичуринске в отношении матери утонувшего ребенка возбуждено уголовное дел ...

В отношении тамбовчанки, бросившей в горящем доме ребенка, возбуждено уголо ...

По факту смерти 5-летнего мальчика возбуждено уголовное дело

В Тамбове пенсионер погиб, пытаясь заступиться за сына

По факту гибели ребенка в детском оздоровительном лагере возбуждено уголовн ...

По факту безвестного исчезновения жительницы города Котовска с малолетним р ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

На этой неделе в Тамбовской области будет дождливо

Сегодня, 09:36
0
На этой неделе в Тамбовской области ожидается значительное количество осадков. Если в прошлый раз дожди от циклонического вихря были неравномерными, то на данный момент влияние влажных южных циклонов будет намного более заметным.

Упавший шкаф насмерть придавил 4-летнего ребенка

Сегодня, 09:30
0
В Тамбове возбуждено уголовное дело в связи с гибелью четырехлетнего ребенка. На ребенка упал шкаф. Инцидент произошел, когда мальчик находился у своего отца.

В Тамбовской области строят 104 многоквартирных дома

Сегодня, 09:23
0
В Тамбовской области в настоящее время возводятся 104 многоквартирных дома общей площадью 624,6 тысячи квадратных метров. Планируется, что строительство будет завершено в период с 2023 по 2027 годы. Этим проектом занимаются 45 строительных компаний.

Ремонт дороги в селе Бондари привел к подтопление жилых домов

Вчера, 12:06
0
Жители села Бондари обратились в прокуратуру с жалобой на проблему подтопления их домов талой водой, которая образовалась на одной из улиц.

В Тамбовской области строят четыре школы

Вчера, 12:00
0
В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Тамбовской области активно ведется строительство четырех новых школ, как было объявлено на совещании, проведенном Главой региона Максимом Егоровым для обсуждения хода работ по нацпроектам.

В Никифоровском округе произошло ДТП со смертельным исходом

Вчера, 11:54
0
На трассе Р-22 "Каспий" в Никифоровском округе произошло серьезное дорожное происшествие. Водитель, 32-летний мужчина, управляющий автомобилем "Лада Веста", двигался со значительной скоростью и столкнулся с отбойником. Представители Госавтоинспекции Тамбовской области сообщили, что в момент аварии

Тамбовский производитель мясной продукции почти год не выплачивал работникам зарплату

25 июня 2023
0
Расследование, проводимое следователями в Тамбовской области, привело к восстановлению нарушенных трудовых прав работников и полному погашению задолженности по оплате труда со стороны работодателя.

На Новой Ляде вышел из строя насос на водонапорной башне

25 июня 2023
0
25 июня в рабочем поселке Новая Ляда произошла непредвиденная ситуация, связанная с возгоранием погружного насоса на одной из водонапорных башен. Из-за этой неисправности несколько домов остались без водоснабжения на следующих улицах: Октябрьская, 2-Майская, 3-Майская, 2-Набережная и на участке

Реализация концессии по водоснабжению и водоотведению в Тамбове снова проходит с нарушением сроков

25 июня 2023
0
23 июня состоялось заседание рабочей группы в администрации города Тамбова, посвященное мониторингу исполнения концессионным обществом ООО "РКС-Тамбов" условий концессионного соглашения относительно объектов холодного водоснабжения и водоотведения в Тамбове за 2022 год.

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

24 июня 2023
0
В свете напряженной обстановки в других регионах России, в Тамбовской области было принято решение об отмене всех запланированных вечерних массовых мероприятий, включая школьные выпускные, которые должны были состояться сегодня, 24 июня. Информацию о таком решении озвучил Максим Егоров.

Число пострадавших от взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до 14

24 июня 2023
0
Согласно новым данным, в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе пострадали 14 человек. Пятеро из них несчастным случаем погибли.

Роспотребнадзор признал все пляжи области безопасными для купания

24 июня 2023
0
Результаты анализов воды в водоёмах, расположенных на пляжах Тамбовской области, не вызвали никаких нареканий со стороны Роспотребнадзора. По оценке специалистов, все эти водоёмы безопасны для купания.

Гендиректор ООО УК «Новый век» может оказаться на скамье подсудимых

24 июня 2023
0
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров получил ответ от прокуратуры Октябрьского района города Тамбова по поводу обращения жильцов дома № 82 на Мичуринской улице.

Ушел из жизни завкафедрой истории и философии ТГТУ

23 июня 2023
0
В Тамбове скончался известный ученый-историк, профессор и доктор исторических наук Анатолий Слезин. Ему было 59 лет. Он занимал должность заведующего кафедрой "История и философия" в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) с 2001 года.

Полиция проводит проверку «Токаревской птицефабрики» насчет загрязнения пруда

23 июня 2023
0
В настоящее время проводится проверка деятельности ОАО «Токаревская птицефабрика» МОМВД России «Мордовский» по возможным признакам состава преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Информацию о проведении проверки предоставили члены Межрегиональной экологической организации

В Тамбове на перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская изменилась схема дорожного движения

23 июня 2023
0
На перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская в городе Тамбове произошли изменения в схеме дорожного движения. С начала июня текущего года запрещено осуществлять левый поворот на улицу Пролетарскую в направлении Комсомольской площади, если вы движетесь по улице Мичуринская.

В Тамбовской области дан старт избирательной кампании

23 июня 2023
0
В текущем году состоятся муниципальные выборы в 23 округах Тамбовской области. Официальный старт избирательной кампании был объявлен региональным избирательным комитетом.

Началась подготовка к расчистке реки Цны

22 июня 2023
0
В Тамбовской области в настоящее время воплощается региональный проект, ориентированный на сохранение уникальных водных объектов в рамках национального проекта "Экология". Как часть этой инициативы, ведется работа по очистке участков русла реки Цны в городе Тамбове и реки Мошляйки в поселке

В Котовске проверили состояние воздуха после пожара

22 июня 2023
0
Роспотребнадзор провел проверку санитарно-эпидемиологической обстановки в Котовске в связи с инцидентом, произошедшим на Тамбовском пороховом заводе.

У Вечного огня в Тамбове зажгли свечи памяти

22 июня 2023
0
В день, который является Днем памяти и скорби, жители Тамбова присоединились к акции "Свеча памяти". Этот день отмечается 22 июня, и на протяжении 82 лет он напоминает нам о начале Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня по всей стране проводятся

В разрушении тяговой подстанции усматриваются признаки преступления

22 июня 2023
0
Тамбовские полицейские провели проверку в отношении разрушения муниципального здания - тяговой подстанции, расположенной по адресу ул. С. Разина, 6А в Тамбове. Согласно информации, опубликованной депутатом Тамбовской городской Думы Артёмом Александровым, полиция пришла к выводу, что в данном случае
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги