|
|
В Тамбове бульдозер снёс столб на ул. Мичуринская
Во вторник в областном центре произошло ЧП на улице Мичуринской. В это время после обеда водитель трактора, находясь в состоянии сильного опьянения столкнулся с фонарным столбом. Столб обрушился и упал на дорогу, преградив ее проезд. На счастье, никто не пострадал, за исключением автомобилистов, которым теперь придется искать обходные пути.
Согласно информации, предоставленной Областным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), движение на улице Мичуринской в Тамбове временно будет перекрыто от улицы Пролетарской до улицы 3-я Линия.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Местное управление МЧС России в Тамбовской области предупредило местных жителей о возможных неблагоприятных погодных условиях. Во второй половине дня 5 июля в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса.
ЧП на реке произошло в селе Жидиловка Мичуринского округа. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России, информация о происшествии поступила 4 июля в 13:50.
Во вторник в областном центре произошло ЧП на улице Мичуринской. В это время после обеда водитель трактора, находясь в состоянии сильного опьянения столкнулся с фонарным столбом. Столб обрушился и упал на дорогу, преградив ее проезд. На счастье, никто не пострадал, за исключением автомобилистов,
На оперативном совещании Максим Егоров объявил о новых кадровых назначениях в региональном Правительстве. С начала июля Евгений Зименко и Галина Шеманаева стали заместителями Главы Тамбовской области. Ранее они исполняли обязанности временных заместителей Главы Тамбовской области.
3 июля в Тамбове прошла церемония представления председателя областного суда Наталии Бурашниковой перед юридическим сообществом. Наталия Бурашникова была назначена председателем областного суда на шестилетний срок Указом Президента РФ № 430 от 13 июня 2023 года.
В 2023 году в Тамбовской области не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги. Это было объявлено на совместном заседании коллегии министерства экономической и инвестиционной политики области и департамента цен и тарифов региона. Максим Егоров, глава Тамбовской области, присутствовал на
Ежегодно 1 июля вся страна отмечает День ветеранов боевых действий. Праздник этот неофициальный, однако его значение огромно как для самих ветеранов, так и для всех жителей.
Тамбовское управление ФАС приняло решение по спору между ПАО "Россети Центр" и АО "Тамбовская сетевая компания". В ходе рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о нарушении ПАО "Россети Центр" ч.1 ст.10 и п.9 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции».
В Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Советской, о котором сообщает Telegram-канал "Полоса безопасности". Водитель иностранного автомобиля намеревался совершить левый поворот на перекрестке, однако не успел это сделать.
Каждый год в городе Тамбове проводится акция под названием "Подари книгу библиотеке" (16+), в рамках которой жители Тамбова передают более 15 тысяч экземпляров книг. В течение долгого времени акции, часть этих книг остается в фондах читальных залов Пушкинской библиотеки. Оставшаяся часть передается
В Тамбове запланированы работы по сохранению исторического объекта - особняка Усадьбы купца Аносова, расположенного на улице Советской, 66. В настоящее время осуществляется подготовка проектно-сметной документации, которой займется ООО "Арх-Проект", специализирующаяся на таких проектах в Тамбове.
За неделю проведения операции «Нелегал» полицейские региона обнаружили 33 нарушения миграционного законодательства.
Организация, принадлежащая Тамбовской области, должна возвратить Моршанскому заводу растительных масел сумму в размере 38,3 миллиона рублей. Такое решение было вынесено арбитражным судом Тамбовской области в отношении ООО "ГПК Титан", к которому завод обратился в декабре прошлого года с требованием
Жители города Котовск стали свидетелями активной вырубки деревьев, особенно ясеней, на многих зелёных зонах, - сообщает ИА «Про Котовск». Причиной этой меры стало присутствие вредоносного насекомого, известного как ясеневая изумрудная узкотелая златка. Эти насекомые заселяют живые ясени, приводя к
Администрация города Тамбова требует от ООО "РКС-Тамбов" заключить дополнительный договор аренды объектов холодного водоснабжения и водоотведения, которые принадлежат муниципалитету, в рамках концессионного соглашения. Это дело рассматривается в арбитражном суде Тамбовской области с сентября
Организация "Профиснаб" ищет способ получить сумму в размере 2,6 млн рублей от Дирекции городского хозяйства. В соответствии с заключенным контрактом, их обязанностью было обустроить четыре площадки для выгула собак в городе Тамбове. Несмотря на попытки получить оплату, они вынуждены были
В Тамбове состоялась торжественная похоронная церемония, посвященная памяти Василия Косаринова - красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Родственники долгие годы не имели никакой информации о судьбе этого солдата. Его последнее письмо было получено 10 июня 1942 года.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров, задал вопрос о судьбе муниципального здания на улице Степана Разина, 6А, площадью более 200 кв.м. Это здание было передано в безвозмездное пользование Тамбовской епархии несколько лет назад, но в начале мая оно
В пятницу депутаты Тамбовской областной думы представили изменения в бюджет региона на 2023 год, с целью увеличения доходов на 1,5 млрд рублей. В соответствии с сообщением пресс-службы облдумы, эти средства будут направлены, в том числе, на модернизацию первичного звена здравоохранения и возмещение
Территориальное управление Роспотребнадзора провело исследование качества воды и песка на официальных пляжах, а также проверило санитарную обстановку на них. В ходе проверки были учтены микробиологические, паразитологические и химические показатели, которым должны соответствовать вода и песок,
В архиве мирового суда Первомайского района обнаружили тело молодой женщины, ей было 25 лет. Погибшая работала секретарем мирового судьи. Об этом сообщили ее родственники, направив информацию в тамбовские издания.