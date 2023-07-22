Тамбовчанин зарезал друга своей знакомой на парковке Комментариев: 0



В этот же день был задержан 32-летний тамбовчанин по подозрению в совершении данного преступления. Предполагается, что убийство было совершено по личной неприязни. Согласно предварительным данным, потерпевший вышел с работы и направился к своему автомобилю, который находился на парковке. В это время к нему подошел бывший знакомый его девушки, который ранее уже выказывал угрозы. В этот раз конфликт снова обострился, и злоумышленник перешел от слов к действиям, нанеся мужчине несколько ножевых ранений в область груди и шеи, после чего скрылся.



В настоящее время следствие активно ведет работу по данному делу с участием задержанного подозреваемого. Планируется, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения для подозреваемого. Согласно информации от регионального следственного управления, на парковке, расположенной на улице Бастионной, обнаружено тело 30-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. В результате произошедшего было начато уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данное деяние как убийство.В этот же день был задержан 32-летний тамбовчанин по подозрению в совершении данного преступления. Предполагается, что убийство было совершено по личной неприязни. Согласно предварительным данным, потерпевший вышел с работы и направился к своему автомобилю, который находился на парковке. В это время к нему подошел бывший знакомый его девушки, который ранее уже выказывал угрозы. В этот раз конфликт снова обострился, и злоумышленник перешел от слов к действиям, нанеся мужчине несколько ножевых ранений в область груди и шеи, после чего скрылся.В настоящее время следствие активно ведет работу по данному делу с участием задержанного подозреваемого. Планируется, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения для подозреваемого.



