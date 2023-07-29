Котовчанин угрожал топором судебному приставу 0 В Котовске был вынесен приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В Тамбове напротив стадиона «Динамо» начали ремонтировать сквер 0 Пресс-служба регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства опубликовала видео работ по благоустройству пешеходной зоны возле стадиона "Динамо" в областном центре.

На Рассказовском шоссе произошла серьезная авария с участием мотоцикла 0 Во второй половине дня 30 июля на Рассказовском шоссе произошло серьезное дорожное происшествие, в котором пострадал мотоциклист.

В Тамбове мужчина погиб под колёсами грузовика 0 В посёлке Строитель (округ Тамбов) произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Сад памяти Зои Космодемьянской в Тамбовском округе оказался заброшен 0 В мае 2021 года в селе Борщёвка Тамбовского района была организована посадка Сада памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Активисты, включая участников из организации «Молодая гвардия» при партии «Единая Россия», приняли участие в этом мероприятии. Выбор пал на Борщёвку ввиду наличия там

Некапитальные объекты подвергнут ревизии 0 Для улучшения облика города Тамбова и достижения более привлекательной атмосферы, в администрации города была сформирована специальная комиссия. Основная задача этой комиссии, заключается в контроле за размещением и внешним видом некапитальных объектов городской застройки.

В Тамбове проходит забег под названием «PLES Active» 0 В Тамбове 29 июля проходит забег под названием "PLES Active", который организован в честь открытия заключительного этапа первой в регионе экологической тропы.

В Тамбове капитально отремонтируют казачью школу 0 В январе 2024 года в областном центре стартует капитальный ремонт казачьей кадетской школы-интерната, которая носит имя графа И. И. Воронцова-Дашкова. Эту информацию предоставило ИА «Онлайн Тамбов». По сообщениям, работы будут проведены в шесть этапов.

Тамбовский журналист награжден орденом «Мужества» 0 Президент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал указ о присуждении ордена Мужества Роману Польшакову, выпускнику Державинского университета. В 2014 году он успешно окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по специальности "Международные отношения" и в течение долгого времени трудился на тамбовском

В министерстве экологии прошли обыски по уголовному делу 0 По информации "ПроТамбов", 27 июля, в региональном министерстве экологии и природных ресурсов состоялись обыски, связанные с возбуждением уголовных дел по факту растраты бюджетных средств чиновниками. По данным правоохранительных органов, при закупке мусоросортировочных станций для Петровского и

Максим Егоров потребовал усилить контроль за реализацией нацпроектов 0 В ходе заседания оперативного штаба по реализации национальных проектов, глава Тамбовской области Максим Егоров, напомнил своим подчиненным о важности строгого контроля за соблюдением сроков реализации проектов, особенно в отношении дорожных и водоснабжающих объектов.

В Тамбове планируют высадить тысячу деревьев 0 В Тамбове был разработан осенний план посадки деревьев, в рамках которого планируется высадить около тысячи крупномеров в различных районах города.

В Тамбове завершается строительство автодороги Советская-Запрудная 0 В Тамбове завершается строительство автодороги Советская-Запрудная в микрорайоне "Донской", и её запуск планируется на текущую осень. В настоящее время дорожное полотно полностью завершено, а к середине сентября запланировано осуществить проектные решения для переустройства системы водоснабжения,

Депутаты считают необходимо расширить налоговые льготы на имущество для многодетных 0 В ходе обсуждения в Тамбовской городской Думе вопроса о льготах на имущество на присоединённых к Тамбову территориях, депутат Артём Александров высказал предложение о предоставлении льгот для всех многодетных семей, а не ограничиваться только сельской территорией.

В Тамбове проводят модернизацию стадиона «Спартак» 0 В эту субботу, 29 июля, на стадионе "Спартак" в Тамбове состоится первый домашний матч (0+) команды "Спартак" в рамках сезона 2023-2024 первенства России по футболу против московского клуба "Сахалинец" из дивизиона "Б" ЛЕОН-Второй лиги. Перед началом сезона были проведены частичные модернизации

В Тамбове отравились посетители кафе «Суши даром» 0 В областном центре зафиксированы случаи отравления жителей, которые заказали продукцию в кафе «Суши даром». Региональные эксперты Роспотребнадзора в Тамбовской области ведут эпидемиологическое расследование данного инцидента.

В Тамбове на две недели перекроют участок улицы К. Маркса 0 С 31 июля по 13 августа в областном центре будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Карла Маркса от улицы Державинской до Интернациональной. Причина этого - проведение капитального ремонта оборудования тепловой камеры, расположенной в районе Пушкинской библиотеки.

В продукции ОАО «Токаревская птицефабрика», которая была поставлена в школу, обнаружили сальмонеллу 0 В ходе проведения лабораторного мониторинга пищевой продукции Россельхознадзор обнаружил недопустимые элементы в продукции нескольких российских компаний, которые включены в реестр экспортеров.

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа 0 "РКС-Тамбов" недавно опубликовала новые сроки завершения ремонта канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, который продолжался полгода, вызывая недовольство жителей города из-за постоянного шума дизельных насосов и запахов.

Городские власти до настоящего момента не определили статус Пригородного леса 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о муниципальном лесном контроле. Депутат от КПРФ Артем Александров поднял вопрос о статусе Пригородного леса и состоянии леса в посёлке Тригуляй.