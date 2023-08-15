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В селе Бокино родители утопили младенца в ведре
В Тамбовской области правоохранительные органы задержали мужчину, который убил ребенка. Сообщает об этом информационный канал РЕН ТВ.
Инцидент имел место шесть лет назад. В июне того года 32-летняя женщина родила ребёнка, но вскоре родители решили избавиться от него.
Супруг утопил младенца в ведре. После этого они похоронили тело за пределами своего участка, находящегося в селе Бокино.
Прошло шесть лет, и 12 августа были обнаружены останки младенца. Вскоре после этого удалось определить и установить личности родителей. Супругов допросили, в результате чего они признали свою вину. На данный момент женщина находится под мерой невыезда, а мужчина находится под арестом.
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