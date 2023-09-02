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Тамбовчанин перевёл мошенникам 12 млн рублей
2 сентября 2023
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Последней жертвой аферистов стал 55-летний житель Тамбова, который недавно переехал из Ставропольского края.
Попытавшись заработать на интернет-бирже, он перечислил не только все свои финансовые средства, но и прибегнул к большим кредитам. Общая сумма переводов на неизвестные счета превысила 12 миллионов рублей.
Когда выигрыш так и не наступил, он обратился к своим консультантам, но они отказались возвращать средства. В результате этого гражданин решил обратиться в правоохранительные органы. В связи с этим было начато уголовное расследование по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, касающейся мошенничества.
Сейчас сотрудники полиции ведут работу по выявлению владельцев телефонных номеров, с которых поступали звонки, а также идентификации лиц, владеющих счетами, на которые пострадавший переводил свои деньги.
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