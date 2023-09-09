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Водитель за дрифт на площади В.И. Ленина в Тамбове поплатился правами
Вчера, 10 сентября, в Тамбове произошел инцидент на свадьбе молодого человека, который решил удивить своих гостей необычным выступлением на Ленинской площади. Используя арендованный автомобиль, он начал дрифтить на публичной территории, что привело к негативным последствиям. Согласно информации от Госавтоинспекции Тамбовской области, это действие не осталось незамеченным.
После этого "шоу" молодой человек направился в банкетный зал для продолжения свадебного торжества, однако его планы были сорваны сотрудниками спецбатальона ДПС.
После приостановки его действий нарушитель признал свою вину, выразил сожаление и публично извинился перед горожанами. В итоге он был оштрафован на общую сумму более 11 тысяч рублей. Кроме того, ему грозит временное лишение права управления автомобилем сроком до шести месяцев за движение по встречной полосе.
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