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В Мичуринском округе найдены тела четырёх человек

Сегодня, 08:30
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В Мичуринском округе найдены тела четырёх человек13 октября в селе Старое Хмелевое, расположенном в Мичуринском муниципальном округе, были обнаружены четыре тела без явных следов физического насилия. Эту информацию распространила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.

Среди погибших были идентифицированы 52-летний владелец дома, его 24-летний сын, а также двое местных жителей в возрасте 23 и 35 лет. На данный момент причина их смерти остается неизвестной. Сотрудники следственных органов в настоящее время активно проводят расследование этого инцидента, и для определения точных обстоятельств произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, версия, рассматриваемая следствием, связана с возможным отравлением угарным газом.

По факту гибели обнаруженных граждан было начато уголовное дело согласно статье 109 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
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