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В Тамбове накрыли цех по производству поддельной красной икры
24 ноября 2023
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Сотрудники уголовного розыска в Советском районе областного центра Тамбовской области выявили цех, в котором производили поддельную красную икру. Полиция установила, что "натуральная красная икра" изготавливалась из неизвестного сырья и фасовалась в банки по 140 грамм.
По информации пресс-службы Управления МВД России по Тамбовской области, правоохранительные органы изъяли из ангара 13,5 тысяч банок фальшивой икры (приблизительно две тонны), 20 килограммов неопознанного сырья и оборудование для производства. Отмечается, что подлинность продукта можно было определить только после вскрытия и дегустации содержимого банки. Фальшивая "красная икра" предназначалась для продажи исключительно в Тамбовской области.
Пресс-служба УМВД РФ по Тамбовской области сообщила: "В ходе оперативных мероприятий был предотвращен факт загрузки готовой продукции в грузовой автомобиль для последующей поставки в торговые точки Тамбовской области. Водитель допрошен, изъята соответствующая документация".
По данному преступлению возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).
На данный момент полиция выявляет лиц, причастных к организации производства, поставке и сбыту поддельной красной икры. Осуществляется проверка логистики по доставке сырья и последующей реализации продукции. Проводится сбор улик и опрос свидетелей.
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