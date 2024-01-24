|
Подростков, избивавших прохожих у ТЦ «РИО» в центре Тамбова, привлекут к ответственности
Вчера, 10:24
Комментариев: 0
Версия для печати
Все пятеро подростков, принимавших участие в нападении на прохожих в районе ТЦ «РИО» в Тамбове, были выявлены правоохранительными органами. Главной инициаторке нападения было предъявлено обвинение по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).
В социальных сетях появились несколько видеороликов, на которых девушка, сопровождаемая группой подростков, агрессивно взаимодействует с посетителями ТЦ «РИО». На остановке она оскорбляет и нападает на людей, используя руки и ноги. Несмотря на попытки прохожих избежать конфликта, нападавшая продолжает проявлять агрессию.
На одном из видеороликов замечено, как провокаторша избивает и унижает другую девушку, вынужденную стать на колени перед другими молодыми людьми. Участники нападения кажутся веселыми на записи. Однако позднее появился видеоролик, в котором 17-летняя агрессивная девушка представила свои извинения, однако это видео вызвало сомнения среди пользователей соцсетей, считающих его недостаточно искренним.
Инцидент привлек внимание правоохранительных органов и прокуратуры. Вскоре уголовный розыск нашел всех пятерых участников инцидента. Результаты проверок были переданы полицией и прокуратурой в следственный комитет, который квалифицировал поступки молодежи как хулиганство.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.