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Смертельное ДТП произошло на автодороге "Орёл-Тамбов"
Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Орёл-Тамбов" в районе поворота на село Минаевка. 48-летний водитель автомобиля "Гранта" решил выполнить обгон фуры в месте, где это строго запрещено. После завершения маневра обгонки "Гранта" едва избежала столкновения с легковым автомобилем, выполняя встречный обгон, после чего подрезала обгоняемую фуру. В результате маневра автомобиль начал крениться, боком врезался во встречный грузовик.
Как сообщает Телеграм-канал "Полоса безопасности Тамбов" 28 января, водитель и 71-летний пассажир "Гранты" погибли на месте происшествия. Оба пострадавших были родом из Тамбовской области.
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Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Орёл-Тамбов" в районе поворота на село Минаевка. 48-летний водитель автомобиля "Гранта" решил выполнить обгон фуры в месте, где это строго запрещено. После завершения маневра обгонки "Гранта" едва избежала столкновения с
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