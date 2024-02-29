Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу

Поздравляем с Днем защитника Отечества

В Мичуринске прошли мероприятия посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове

Центр управления регионом получает рекордное количество жалоб на состояние дорог

В Тамбове предлагают создать полноценный планетарий

В некоторых домах Тамбова из-за отключения электричества замерзла система отопления

Администрация Тамбова предлагает приватизировать «Тамбовский Центральный Рынок»

Из-за проблем с электричеством тамбовчане замерзают

Прокуратура будет судиться с подрядчиком ООО «СУ 1»

Жители Тамбова жалуются на температурные качели от 17 до 30 °С

В Тамбове продолжается распродажа непрофильных активов оборонных заводов

» » На пороховом заводе произошел пожар: есть пострадавшие

На пороховом заводе произошел пожар: есть пострадавшие

Вчера, 12:50
Комментариев: 0
Версия для печати
Вечером 29 февраля в 19:40 в одноэтажном кирпичном здании порохового завода в Котовске произошел пожар, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

По информации, два человека пострадали в результате пожара и были доставлены в больницу. На текущий момент их состояние остается под наблюдением медицинского персонала.

В 20:55 пожар был успешно ликвидирован. Причины возгорания находятся в процессе выяснения.

Это не первый случай возгорания на «Тамбовском пороховом заводе» за последние несколько месяцев. Ранее вспыхивал пожар 14 ноября 2023 года, по этому случаю было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Также за три дня до этого, 11 ноября, в здании завода также произошел пожар.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

По факту пожара на пороховом заводе в Котовске возбуждено дело о теракте

На территории Тамбовского порохового завода произошел пожар

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар

Ликвидирован пожар на заводе в Капотне

Пожар на «Пигменте»



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Мичуринске прошла очередная встреча поколений

Вчера, 17:04
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда уделяло особое внимание военно – патриотической работе с молодежью. В период проведения специальной военной операции эта работа стала проходить еще активнее. Мы

На пороховом заводе произошел пожар: есть пострадавшие

Вчера, 12:50
0
Вечером 29 февраля в 19:40 в одноэтажном кирпичном здании порохового завода в Котовске произошел пожар, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области.

В штабе «Тамбовской земли» прошла лекция «Большая семья – Россия»

Вчера, 12:42
0
29 февраля в штабе общественного движения «Тамбовская земля» прошла интерактивная лекция под названием «Большая семья – Россия», где были представлены различные меры поддержки молодых и многодетных семей со стороны государства.

Дорога развалилась из-за бездействия подрядчика в Первомайском округе

Вчера, 12:36
0
Прокуратура Первомайского района представила ООО «Тамбовстроймеханизация» на рассмотрение в связи с состоянием автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории муниципалитета. Согласно данным, областная Госавтоинспекция начала административное расследование согласно статье 12.34 КоАП РФ,

РСХБ представил экосистему Своё Российскому союзу сельской молодежи Тамбовской области

29 февраля 2024
0
Представители регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» и Тамбовского филиала Россельхозбанка обсудили вопросы вовлечения сельской молодежи в социально-экономическое развитие сельских территорий, модернизации агропромышленного

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему матросу Фоломкину М.В

29 февраля 2024
0
Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» считает одним из приоритетных направлений в своей работе увековечивание памяти погибших бойцов. Мы понимаем, что своей относительно спокойной жизни население

Количество преступлений в отношении подростков в Тамбове выросло

29 февраля 2024
0
Тамбовская городская Дума провела заседание, на котором был рассмотрен отчёт о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений на территории городского округа Тамбов за 2023 год. Отчёт был представлен муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Глава стройфирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 78 млн рублей

29 февраля 2024
0
Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы строительной компании по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Личность фигуранта и название

Предприниматели поставляли ветеранам в Тамбовской области небезопасные продукты

29 февраля 2024
0
Сотрудники территориального управления Россельхознадзора в Тамбовской области выявили наличие вредных веществ в сыре, масле и твороге, поставляемых в Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Поставщиком указанных продуктов является местный индивидуальный предприниматель Инна Фетисова, с

Сырость и плесень в школе № 1 в Мичуринске обернулась уголовным делом

29 февраля 2024
0
В связи с неблагоприятным состоянием учебного корпуса школы №1 в Мичуринске начато уголовное дело, как сообщает информационный отдел Следственного комитета России по Тамбовской области. Здание расположено на улице Кооперативной.

Россельхозбанк направил на поддержку малого и среднего бизнеса Тамбовской области порядка 5 млрд рублей

28 февраля 2024
0
В Москве состоялся юбилейный – 35-й – съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). Фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в том числе и нашего региона. Мероприятие помогло обсудить важнейшие аспекты

В Мичуринске открыли мемориальную доску Дмитрию Николаевичу Корякину

27 февраля 2024
0
Вот уже 2 года продолжается специальная военная операция на Украине. Вот уже 2 года наши солдаты проявляют смелость, храбрость, верность своему отечеству! Но ни один локальный конфликт не обходится без жертв! Все, что мы можем сделать для них – сохранить память об их великом подвиге!

Руководителя профкома МичГАУ обвиняют в мошенничестве

27 февраля 2024
0
Прокуратура Мичуринска объявила о том, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных в качестве материальной помощи студентам.

Александр Бастрыкин поручил проверить нарушение прав многодетной семьи

27 февраля 2024
0
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, поручил руководителю Тамбовского регионального управления СКР провести процессуальную проверку по предполагаемому нарушению прав многодетной семьи.

Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу

26 февраля 2024
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда особое значение уделяло военно - патриотической работе с молодежью. Сейчас, в период проведения специальной военной операции, мы работаем в усиленном режиме,

В Мичуринске прошли соревнования «Яблоки на снегу»

26 февраля 2024
0
В наукограде был проведён открытый турнир по зимнему плаванию среди мужчин и женщин под названием «Яблоки на снегу». Мероприятие собрало более 140 участников-«моржей» из различных городов, таких как Москва, Белгород, Липецк, Тамбов, Рязань, Ряжск, Рассказово, Новомичуринск и Мичуринск.

При столкновении грузовиков в Тамбовской области один человек погиб

26 февраля 2024
0
В Тамбовской области 24 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Р-22 "Каспий".

В Тамбовской области начата подготовка к предстоящему весеннему паводку

25 февраля 2024
0
В Тамбовской области уже начата подготовка к предстоящему весеннему паводку как в городах, так и в сельской местности региона. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций получили рекомендации о необходимости выявления потенциальных зон подтопления и затопления зданий и

Школа в Мичуринске утопает в плесени – возбуждено уголовное дело

25 февраля 2024
0
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащих условий обучения в школе №1 города Мичуринска. Следователи регионального следственного управления проводят процессуальную проверку по данному случаю.

Не все обманутые дольщики по Московской, 30а получили свою долю

25 февраля 2024
0
Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68» не все дольщики многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 30а, а также лица кто вкладывал в строительство дома деньги получили свои помещения. В частности, долгие годы Ляшенко Юрия Григорьевича ветеран боевых действий пытается получить

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли два человека

24 февраля 2024
0
Согласно предварительной информации, 23 февраля 2024 года в вечернее время на 64 км автодороги Тамбов-Пенза произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Scania с полуприцепом и микроавтобуса Toyota HiAce, в котором находились водитель и 10 пассажиров. Водитель микроавтобуса
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги