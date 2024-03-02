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На трассе под Тамбовом водитель иномарки врезался в стоящий «КАМАЗ»
В Тамбовском округе произошло дорожно-транспортное происшествие. На участке автодороги «Тамбов-Пенза», конкретно на участке Северного обхода города Тамбова, 36-летний водитель автомобиля «MITSUBISHI CHARIOT» столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком «КАМАЗ 65115». За рулем грузовика находился 44-летний мужчина.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой УГИБДД России по Тамбовской области, в результате столкновения травмы получил водитель легкового автомобиля. Мужчину доставили на машине скорой помощи в больницу имени Архиепископа Луки в городе Тамбове.
Фото: УГИБДД России по Тамбовской области
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