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В больнице Мичуринска прошли обыски по делу о взятках в рамках госзакупок
Уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (подкуп члена комиссии по осуществлению закупок) возбуждено в отношении сотрудницы больницы № 2 города Мичуринска на основе материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД России, сообщает пресс-служба областного Следственного управления Следственного комитета России.
По версии следствия, подозреваемая, являясь членом Единой комиссии по осуществлению закупок для медицинского учреждения, получила взятку от представителей коммерческой организации за выбор именно этой фирмы в качестве единственного поставщика для заключения гражданско-правовых договоров на поставку медицинских изделий.
В настоящее время следствие располагает информацией о том, что подозреваемая получила незаконное вознаграждение через безналичные переводы на банковскую карту родственника на сумму более 400 тысяч рублей.
В рамках расследования продолжается проведение следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и собирательство доказательной базы. Следователи при оперативном сопровождении сотрудников полиции уже завершили проведение обысков по месту жительства и месту работы подозреваемой, в ходе которых изъяли документы и предметы, имеющие доказательное значение.
Фото: michurinsk.ru
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